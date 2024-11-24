المبرقع يوعز بحل أزمة الملاعب الخاصة باتحاد الإسكواش

2024-11-24 14:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأوعز وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، بتوفير متطلبات اتحاد الإسكواش وأبرزها حل مشكلة عدم توفر الملاعب الخاصة بهذه الرياضة، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، وفد اتحاد اللعبة .وذكر بيان لوزارة الشباب تلقته وكالة الأنباء العرابقية (واع)، أن" رئيس اتحاد الإسكواش علي جهاد، قدم شرحاً مفصلاً تضمن أهم المشكلات والعقبات التي تواجه اللعبة والرياضيين فيها، ومن أهمها عدم توفر قاعات وملاعب خاصة باللعبة".وأضاف أن" الوزير أوعز بضرورة حل مشكلة عدم توفر الملاعب الخاصة بهذه الرياضة، وإمكانية توفيرها ضمن المنشآت التي تمتلكها وزارة الشباب والرياضة، لاسيما وأن هذه الرياضة من الألعاب التي دخلت حديثاً إلى الألعاب الأولمبية ومهمة جداً، والتي تعمل الوزارة على توفير الأدوات المناسبة لتطويرها والارتقاء بها"، مشيراً إلى " وجود مشاريع فعلية يتم العمل عليها من قبل الوزارة تخص لعبة الإسكواش، وسيتم إعلان افتتاحها ما أن يتم إنهاء العمل فيها".