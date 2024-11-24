توضيح من سلطة الطيران المدني عبر "بغداد اليوم" حول احداث مطاري بغداد والبصرة

2024-11-24 15:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاحد (24 تشرين الثاني 2024)، حقيقية اغلاق صالات مطاري بغداد والبصرة بسبب تظاهرات انطلقت منذ صباح، اليوم، احتجاجا على قرار فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية.

وقال المتحدث باسم السلطة جهاد الديوان، لـ"بغداد اليوم"، ان "المعلومات التي تحدثت عن اغلاق صالات مطار بغداد او البصرة من قبل جهات امنية بسبب تظاهرات احتجاجية غير صحيحة".

وأكد أنه "لا يوجد أي اغلاق والمطارات تعمل بشكل طبيعي دون أي معرقلات".

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده اغلاق صالات مطار بغداد الدولي من قبل أمن المطار خشية من تصاعد حدة الاحتجاجات.

وشهد مطار بغداد الدولي، اليوم الاحد، احتجاجات من قبل بعض موظفيه احتجاجا على فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية.



