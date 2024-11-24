استعدوا.. كتلة هوائية قطبية تجتاح العراق من جهة الغرب في هذه الاثناء

2024-11-24 15:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يدخل العراق اعتبارا من مساء، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة القطبية، مع توقعات ببدء هطول الأمطار والثلوج في المرتفعات الشمالية والتي تستمر حتى مساء الثلاثاء.

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار ونزول امطار وتذبذب في درجات الحرارة إضافة الى هطول ثلوج في شمال البلاد.

وكشف تقرير محدث للهيئة مرفق بصور للاقمار الاصطناعية عن حُزم من السحب المرافقة للجبهة الهوائية الباردة وهي تؤثر على سواحل مصر وبلاد الشام.

وقالت الهيئة إنه "بدأ تأثير الجبهة على غرب البلاد بتحول الرياح جنوبية شرقية نشطة ثم يتبعها بالتحول باقي المدن وتواجد للسحب شمالا".

وأضافت أنه "تتواجد السحب الركامية ايضا في اجواء مدن الجنوب ناتجة من اندفاع تيار هوائي غربي مداري".

وأوضحت الهيئة أنه "اعتبارا من مساء اليوم والليلة، ستندفع جبهة المنخفض السطحي سريعا من جهة الغرب نحو غرب البلاد وتحول سريع للرياح الى شمالية غربية شديدة البرودة فيها تتبعها باقي المدن خلال نهار ومساء يوم الاثنين مع اثارة للغبار متوقع في أماكن".

وفيما يخص الأمطار ذكرت هيئة الأنواء الجوية أن "تركيزها الأعلى سيكون على مناطق شمال وشمال غرب البلاد وشرقها بهطول معتدل مع فترات من الغزارة وامطار ديمية اغلب الأحيان تليها بعض من مدن جنوب البلاد بشدة اقل وأماكن متفرقة مصحوبة بالبرق والرعد وبعض الغزارة".

أما مناطق وسط البلاد وغربها والنجف والديوانية وصحراء السماوة هي الأقل كمية وربما لن يشمل بعض من مناطقها أي هطول بسبب تأثير مرتفع جوي افريقي.



