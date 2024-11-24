القبض على "أشهر" المطلوبين بقضايا المخدرات بجانب من بغداد

2024-11-24 15:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأحد، بإلقاء القبض على احد "أشهر" المطلوبين بتهمة الاتجار والتعاطي والترويج بالمخدرات في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من مديرية استخبارات الكرخ و بكمين محكم و بالزي المدني ألقت القبض على "أشهر" المطلوبين ضمن قضاء الكرخ منطقة الجعيفر.

وأضاف أن المطلوب وفق المادة الـ 28 من قانون مكافحة المخدرات والملقب (جعوص ) ضبط بحوزته مسدس من نوع "كمبر" الأمريكي.