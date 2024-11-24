رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء كندا وأوكرانيا وإيطاليا والهند

2024-11-24 15:15:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

تسلم رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أوراق اعتماد سفراء كندا وأوكرانيا وإيطاليا والهند.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية،في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تسلم في قصر بغداد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أوراق اعتماد السفراء الجدد لكل من كندا كريستوفر بوهيم، وأوكرانيا إيفان دوفاهنج، وإيطاليا نيكولو فونتانا، والهند سومان باجي".

وأضاف أنه "تم خلال اللقاءات، التي جرت مع السفراء كل على حدة، بحث طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق وبلدانهم والسبل الكفيلة بالارتقاء بها".

وأكد رئيس الجمهورية وفقاً للبيان أن "السياسة الخارجية للعراق تعتمد في أساسها على الاحترام المتبادل والتعاون البناء الذي يعزز العلاقات ويحقق المصالح المشتركة".

وأبدى دعمه "للسفراء الجدد لإنجاح عملهم"، متمنياً "لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم الدبلوماسية في العراق".

بدورهم عبّر السفراء عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، وحرصه على تسهيل أداء مهامهم، معربين عن تطلع بلدانهم لتعزيز العلاقات مع العراق لتشمل مختلف المجالات".