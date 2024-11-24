رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة تتولى وضع آلية تشغيل مصفى كربلاء المقدسة

2024-11-24 15:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة تتولى وضع آلية تشغيل مصفى كربلاء المقدسة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم اجتماعاً خاصاً بمتابعة وبحث عملية الاستمرار في تشغيل مصفى كربلاء المقدسة النفطي".

واضاف ان "الاجتماع ناقش آلية استلام المصفى وتشغيله بعد انتهاء مهمة شركة (جي في) الكورية التي انشأت المصفى، مع ضمان استمرارية عمل المصفى بأعلى القدرات كونه يشكل 17%من الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية".

ووجّه رئيس الوزراء، وفقا للبيان "بتشكيل لجنة من وزارة النفط تتولى وضع آلية لتشغيل المصفى ابتداءً من العام المقبل، خصوصاً انه من المشاريع الاستراتيجية، وهو أول مصفى في العراق يعمل بتقنيات حديثة".