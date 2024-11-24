خلال 8 أشهر.. تفريغ وتحميل 155 مليون طن من السلع في موانئ إيران

2024-11-24 15:15:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بلغ حجم تفريغ وتحميل السلع في الموانئ التابعة لمؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية 155 مليونا و 429 ألفا و 115 طنا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري 21 أذار مارس حتى 20 تشرين الثانينوفمبر. وافادت مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية ان نسبة تفريغ السلع النفطية خلال هذه الفترة بلغت 18 مليونا و 299 الفا و 759 طنا، فيما بلغت نسبة تفريغ السلع غير النفطية 34 مليونا و 835 الفا و 2 طن. واجمالا 53 مليونا و 134 الفا و 762 طنا. واضافت ان نسبة تحميل السلع النفطية في موانئ البلاد خلال الفترة ذاتها بلغت 52 مليونا و 670 الفا و 360 طنا فيما بلغت نسبة تحميل السلع غير النفطية 49 مليونا و 623 الفا و 993 طنا. واجمالا 102 مليون و 294 الفا و 353 طنا.