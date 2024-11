العمل لـ عراق اوبزيرفر: شمول 386 الف مستفيد من الرعاية بالضمان الصحي في بغداد

2024-11-24 15:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شمول المستفيدين من اعادة الحماية الاجتماعية في العاصمة بغداد بالضمان الصحي. وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي لـ عراق اوبزيرفر إن ” وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باشرت ومن خلال الدعم الكبير من رئيس الوزراء وحسب البرنامج الحكومي وبالتنسيق مع هيئة الضمان الصحي بشمول المستفيدين من اعادة الحماية …

