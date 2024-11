رئيس هيئة الإحصاء: بدء المرحلة الثالثة والأخيرة للتعداد السكاني

2024-11-24 15:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، بدء المرحلة الثالثة والأخيرة للتعداد السكاني. وقال رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم، في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “المرحلة الثالثة من مراحل التعداد العام للسكان، بدأت والتي ستستمر لغاية العاشر من الشهر المقبل”. وأضاف ان “الفرق الميدانية ستقوم بزيارة جميع الاسر التي لم …

