2024-11-24 16:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير إحصاء ذي قار، خالد فرحان، أن نسبة إنجاز التعداد السكاني في المحافظة بلغت 99.9%، مع استمرار العمل لمعالجة الشكاوى واستكمال العملية بحلول العاشر من كانون الأول المقبل. وأوضح فرحان لشبكة أخبار الناصرية أن فرق التعداد أكملت عملها في جميع الوحدات الإدارية للأقضية والنواحي ومركز مدينة الناصرية،...

The post ذي قار تقترب من إنهاء التعداد السكاني بنسبة إنجاز 99.9% appeared first on شبكة اخبار الناصرية.