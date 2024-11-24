2024-11-24 16:36:04 - المصدر: ايشان

محمود عبد الرؤوف محمد المبحوح، أحد قياديي كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس. تعتبره إسرائيل مسؤولاً عن خطف وقتل جنديين إسرائيليين خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى ومسؤولا عن تهريب الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة. قضى نحبه خلال عملية اغتيال في دبي. المولد والنشأة ولد محمود عبد الرؤوف المبحوح يوم 14فبراير/شباط 1960 في […]

ظهرت المقالة ملامح مقاوم: محمود المبحوح.. صاحب “الفرقة 101” المختصة باختطاف جنود الكيان أولاً على ايشان.



