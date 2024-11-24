2024-11-24 16:36:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، فقدان 5500 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، مؤكدة أنها سترفع تنسيقها مع وزارة النفط لتعويض ما خسرته المنظومة من الغاز. وقالت الوزارة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، أنها “تنفذ حالياً خططها الاستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية بجميع قطاعاتها (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً)، وتعيد العمل بالمشاريع المتلكئة […]

ظهرت المقالة العراق يفقد 5500 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني وهذه المناطق ستتأثر أولاً على ايشان.



