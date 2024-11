الموازنة المالية تخضع لتعديلات سياسية واقتصادية في جلسة البرلمان المقبلة

2024-11-24 16:40:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدىكشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، عن تفاصيل تعديل قانون الموازنة المدرجة على جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل.وتضمن جدول اعمال مجلس النواب ليوم الثلاثاء، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) رقم (13) لسنة 2023.وعن هذه التعديلات، قال عضو اللجنة النائب جمال […]

