2024-11-24 16:40:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصتشهد الحكومة العراقية تحركات مكثفة لإنهاء أزمة الكهرباء المستمرة التي تؤثر على مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين وتعرقل النمو الاقتصادي في البلاد. وأعلنت مصادر رسمية عن خطط شاملة تهدف إلى تحسين منظومة إنتاج الطاقة وتطوير شبكات النقل والتوزيع، فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركات دولية لإدخال تقنيات حديثة في القطاع. وتأتي هذه الجهود في ظل […]

The post هل تنجح جهود الحكومة في إنهاء أزمة الكهرباء في العراق؟ appeared first on جريدة المدى.