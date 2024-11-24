انطلاق الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية لبحث تهديدات الاحتلال الإسرائيلي ضد العراق

2024-11-24 17:00:05 - المصدر: كونا

القاهرة - 24 - 11 (كونا) -- انطلقت اليوم الأحد أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن لبحث كيفية التعامل العربي مع تهديدات الاحتلال الإسرائيلي ضد العراق.وقال الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي في تصريح للصحفيين قبيل انعقاد الاجتماع إنه ستتم مناقشة تهديدات الاحتلال الإسرائيلي الموجهة ضد دولة عضو بالجامعة العربية وهي العراق معربا عن الأسف إزاء استمرار العجز الدولي تجاه التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.وأضاف زكي أن المجتمع الدولي "يبدو عاجزا عن إيقاف هذا العدوان كما أن مجلس الأمن الدولي يعجز كذلك عن الاضطلاع بدوره" مذكرا باستخدام دولة عضو دائم بالمجلس حق النقض (فيتو) لإيقاف إطلاق النار في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت ال(الفيتو) الأسبوع الماضي.وأكد أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية مخصص لصياغة موقف يعبر عن الجانب العربي فيما يخص تهديدات الاحتلال الإسرائيلي ضد العراق مشيرا إلى قرار سيصدره المجلس للتعبير عن ذلك الموقف وسيتم إبلاغه إلى كل الجهات المعنية خاصة المجموعة العربية في (نيويورك) حتى تواصل عملها في هذا الخصوص.وينعقد الاجتماع الذي سيكون مغلقا بناء على طلب العراق الذي أيدته دول عربية لمناقشة مذكرة رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليه عبر الأراضي العراقية منذ سبتمبر الماضي والهادفة لجر المنطقة إلى حرب إقليمية أوسع. (النهاية) م ف م / م ج ب