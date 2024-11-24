2024-11-24 17:00:05 - المصدر: الطاقة

يبدو أن أزمة الكهرباء في إيران في طريقها إلى وضع العراق بموقف حرج، لا سيما مع قرار طهران الجديد بقطع إمدادات الغاز التي ترسلها إلى بغداد لمدة 15 يومًا، بحجّة إجراء عمليات صيانة. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اليوم الأحد 24 نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، فإن انقطاع إمدادات الغاز الإيراني عن بغداد …

إقرأ: أزمة الكهرباء في إيران تضرب العراق.. طهران تقطع الغاز بحجة "الصيانة" على منصة الطاقة



