تضيف 1000 سرير.. الصحة: العام المقبل سيشهد افتتاح 3 مستشفيات بجانب الرصافة

2024-11-24 17:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن العام المقبل سيشهد افتتاح ثلاثة مستشفيات في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد، مبينة ان هذه المستشفيات ستضيف سعة تصل إلى 1000 سرير.وقال مدير صحة بغداد الرصافة باسم صباح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استكمالا للمنهاج الحكومي لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، يجري استكمال العمل ببعض المستشفيات المتلكئة تمهيداً لافتتاحها العام المقبل بينها ثلاث مستشفيات وهي الفضيلية والمعامل والنهروان".وأضاف، أن "هذه المستشفيات ستضيف سعة سريرية تتراوح ما بين م800 الى 1000 سرير لدائرة صحة الرصافة"، لافتا الى "أننا بحاجة الى هذه المستشفيات لتقليل الضغط والزخم على المستشفيات وسط العاصمة وسحب الزخم منها وتقديم أفضل الخدمات".