محافظة بغداد: تنفيذ حزمة مشاريع في قضاء الزوراء

2024-11-24 17:15:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت محافظة بغداد، اليوم الأحد، تنفيذ حزمة مشاريع في مناطق متفرقة من قضاء الزوراء (المعامل سابقا).وقالت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "حسب توجيهات محافظ بغداد عبد المطلب العلوي باشرت الكوادر الفنية والهندسية المتمثلة بقسم الشؤون البلدية بأعمال التبليط في باقي اجزاء شارع السادة في منطقة والحميدية وشارع مستشفى المعامل".وأضاف البيان، "تم تنفيذ وإنجاز أعمال رصف (المقرنص) ومد السواقي"، مشيراً إلى أن "هذّه الأعمال تأتي للنهوض بالواقع الخدمي للقضاء".