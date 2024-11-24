رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

2024-11-24 17:15:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية.وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الأحد في قصر بغداد، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانسكي بمناسبة انتهاء مهام عملها".وأضافت، أن "الرئيس أعرب في بداية اللقاء عن تمنياته لرومانسكي بالتوفيق في مهمتها المقبلة، مؤكداً "أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفق مسارات تشمل قطاعات الطاقة والتعليم والاقتصاد فضلًا عن المجالين السياسي والأمني".بدورها، أكدت رومانسكي - بحسب البيان- مواصلة بلدها التعاون المشترك مع العراق وفي جميع المجالات وبما يخدم مصالح البلدين ويصب في استقرار المنطقة.