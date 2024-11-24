المنظمة الدولية للهجرة تحصي أبرز إنجازات مشروع الدعم المتكامل للقطاع الزراعي العراقي

2024-11-24 18:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأحصت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأحد، أبرز إنجازات مشروع الدعم المتكامل للقطاع الزراعي العراقي، فيما أشارت إلى التطلع لاستدامة الشراكة مع الاتحاد الأوربي ودعم الحكومة العراقية في تطوير القطاع الزراعي.وقالت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة كارلونا بانشيتي، في كلمة لها خلال اجتماع (الدعم المتكامل لخلق فرص العمل في العراق ، من خلال تطوير سلسلة القيمة للأعمال الزراعية والشمول المالي) وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه المبادرة التي استمرت لأربع سنوات تختتم هذا العام والتي خصصت لتطوير القطاع الخاص الزراعي ودعم الأعمال الزراعية وتطوير الاقتصاد"، مبينة أن "صندوق تطوير أعمال القطاع الزراعي هو الحجر الأساسي من هذا المشروع الذي يستهدف أصحاب أعمال القطاع الزراعي ويدعم أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق تطوير المشاريع في قطاع الزراعي حيث استقبلت العديد من الدعم والمساهمة في توسيع التعافي الاقتصادي في العراق من خلال الإنتاج المحاصيل الزراعية وخلق فرص عمل للعاملين في هذا القطاع".وأضافت، أنه "في العام الحالي نجح المشروع بدعم 298 مشروع بحوالي 4,000,000 دولار من الدعم المالي وهذا الدعم قد سهل بصورة مباشرة فرص العمل المستدامة للكثيرين في جميع أطراف القطاع الزراعي وأيضا الأعمال الصغيرة متوسطة قد استفادت من ورش التدريبية لرفع القدرات لتعلم مهارات والمعرفة المطلوبة الاستدامة في العمل بهذا القطاع وتضمن التدريب في إدارة المشاريع واستراتيجية التسويق بالإضافة إلى المشاريع الزراعية والتي تهدف إلى تقوية المنافسة في هذا القطاع والقطاع الزراعية يستمر بكونه حجر أساس الاقتصادي العراقي لأهميته الكبيرة لعدد كبير من المواطنين ودوره الكبير في الأمن الغذائي وهو شيء أساسي الى البلد والاستقرار الاقتصادي طويل المدى من خلال الجهود الكبيرة التي قمنا بها في تطوير القطاع الزراعي بالإضافة إلى ذلك تخفيف الفقر والاستدامة والمرونة في القطاع الزراعي".وعبرت عن امتنانها "لهذا الدعم المستمر والانخراط في المشروع خلال الأربع سنوات الماضية"، معبرة عن شكرها "للاتحاد الاوروبي لدعمه المستمر لمنظمة الهجرة الدولية".وأكدت "نتطلع الى استدامة هذه الشراكة ودعم الحكومة العراقية في تطوير القطاع الزراعي بشكل أكبر والذي يستمر كأحد أولويات البلد الاقتصادية للمستقبل".