مسرور بارزاني وداود أوغلو يؤكدان على توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا

2024-11-24 18:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء التركي الأسبقأحمد داود أوغلو، يوم الأحد، على أهمية توطيد العلاقات بين الجانبين.

وذكربيان لرئاسة حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل رئيس حزبالمستقبل، رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، وجرى خلال الاجتماع الذيحضره القنصل العام التركي في أربيل أرمان توبتشو، سبل تعزيز العلاقات بين تركياوإقليم كوردستان، وآخر الأوضاع في العراق والمنطقة.

وأكدبارزاني رغبة إقليم كوردستان في توطيد العلاقات مع الجمهورية التركيةفي مختلف المجالات.

منجانبه، أشار أوغلو إلى المكانة المهمة التي يتمتع بها إقليم كوردستان، مشدداً علىضرورة توثيق علاقات بلاده مع إقليم كوردستان.