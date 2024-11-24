المالية الكوردستانية تعلن ضوابط تحويل موظفي العقود إلى "الملاك الدائم"

2024-11-24 18:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، الضوابط الخاصة بتحويل موظفي العقود على الملاك الدائم.

وجاء في اعمام للوزارة بالعدد 9 لسنة 2024، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بشأن تحويل موظفي العقود المؤقتة الى الملاك الدائم، موجه الى جميع وزارات ومؤسسات اقليم كوردستان، انه يتوجب ان يكون للموظف المتعاقد خدمة ثلاث سنوات على الأقل لتحويله الى الملاك الدائم على أن تحتسب الشهادة الدراسية التي تم بموجبها التعاقد معه فقط ولا يتم التعاقد مع شخص آخر بعد تحويلهم الى الملاك الدائم.

وأشار الاعمام الى انه بعد التحويل الى الملاك الدائم لا يتم نقل خدمات الموظف إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ التحويل، كما انه يتوجب ان تكون الدائرة بحاجة الى خدماته.

كما اشترط الاعمام ألا يقل عمر الموظف عن 18 عاما وأن يكون من حاملي الجنسية العراقية.