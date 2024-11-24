2024-11-24 18:30:03 - المصدر: واع

بغداد-واعيتوجه منتخب السيدات لكرة الصالات، اليوم الأحد، إلى العاصمةِ المغربية الرباط للدخول في معسكرٍ تدريبي تحضيراً للتصفيات الآسيويّة، يستمر لمدة تسعة أيام يتخلله خوض مباراة تجريبية أمام المنتخب المغربي للسيدات.وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وفد منتخب السيدات لكرة الصالات يضم (19) لاعبةً ممن شاركن في المعسكر التدريبيّ الذي أقيم في مدينة السليمانية، وتمّ اختيارهن من قبل مدربة المنتخب، فييرا بيتنكور، البرتغالية الجنسية، عقب مرحلةِ الاختبارات خلال المدة الماضية".يشار إلى أن منتخبَ السيدات لكرةِ الصالات سيلعب في تصفياتِ كأس آسيا أمام منتخبات تايلاند ولبنان والبحرين وفلسطين ضمن المجموعةِ الأولى والتي تقام خلال المدة من 11 ولغاية 19 كانون الثاني من العام المُقبل في تايلاند.