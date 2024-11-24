السوداني يبحث مع شركة خدمات استشارية دولية "حوكمة" مشروع طريق التنمية

2024-11-24 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، مع شركة استشاريةدولية "حوكمة" مشروع طريق التنمية على المدى الطويل لمواكبة التطوراتالمستقبلية.

وذكربيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس اجتماعاً مع وفد شركة "أوليفروايمن" التي تقدم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية، وجرت مناقشةالمبادئ الأساسية للموديل الاقتصادي الخاص بمشروع طريق التنمية، وما تتضمنه هذهالمبادئ من تفاصيل تمنح المشروع مميزات أكبر.

وتناولالاجتماع الأفكار الخاصة بحوكمة المشروع على مستوى مؤقت ومستوى طويل الأمد، من أجلمواكبة التطورات الكبيرة في هذا المجال، المنسجمة مع رؤية الحكومة في الإصلاحالإداري والتحول نحو النظام الإلكتروني في الإدارة.