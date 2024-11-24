الجامعة العربية توجه رسالة الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن تهديدات إسرائيل للعراق

2024-11-24 18:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، (24 تشرين الثاني 2024)، محاولات الكيان الصهيوني توسيع ممارساته العدوانية، مؤكدة "دعم العراق".

وأصدرت الجامعة العربية "قراراً يتضمن الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تعكس موقف الجامعة الداعم لجمهورية العراق، والرفض القاطع للادعاءات الواردة في رسالة وزير خارجية الكيان الإسرائيلي".

وشددت الجامعة العربية على "ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين".

وعُقد اليوم الأحد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمواجهة تهديدات الكيان الصهيوني بناء على طلب الحكومة العراقية الذي تقدمته به الخميس الماضي.