2024-11-24 18:36:04 - المصدر: ايشان

بينما يريد الكيان، أن يجبر “أبناء أبي هادي” على التفاوض تحت نيران غاراته الجوية، قلب “درع الجنوب” طاولة الهدنة على الاحتلال، وشنّ قصفاً على المستوطنات بحوالي ٤٠٠ صاروخ، خلال يوم واحد فقط. هذا العدد من الصواريخ، أقل الاحتلال بأكثر من نصفه، حين قالت القناة ١٤ الإسرائيلية، إن “250 عملية إطلاق من لبنان باتجاه الشمال منذ […]

ظهرت المقالة “النار بالنار ولا تفاوض تحته”.. الحزب يقلب طاولة “الهدنة” على الكيان بقصف يزلزل الأراضي المحتلة أولاً على ايشان.



