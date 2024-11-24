2024-11-24 18:36:04 - المصدر: ايشان

عقدت إدارة تطبيق “تيك توك”، ورشة عمل في العراق، قالت إنها تأتي “لتعزيز الوعي الرقمي والثقافة الإعلامية، وبناء بيئة رقمية آمنة تخدم مجتمع التيك توك في العراق بشكل خاص”. وذكر بيان الشركة، أنه “استكمالاً لسعيها المتواصل لتعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام العراقية وتسليط الضوء على دورها في تمكين المجتمعات الرقمية، نظمت تيك توك ورشة عمل […]

ظهرت المقالة “تيك توك” تعقد ورشتها في بغداد: نريد بناء بيئة تخدم العراق أولاً على ايشان.



