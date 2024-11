2024-11-24 18:50:07 - المصدر: جريدة المدى

ميسان/ مهدي الساعدي اثارت حادثة انهيار جسر الطبر الواقع جنوب مدينة العمارة ضجة كبيرة بين ابناء محافظة ميسان وحملوا خلال منشورات على مواقع التواصل الحكومتين المحلية والمركزية اسباب موت المواطنين الذين ابتلعهم نهر دجلة نتيجة سقوطهم بسبب الانهيار. وشخص معنيون من ابناء المحافظة الاسباب الرئيسية التي ادت الى انهيار جسر الطبر الرابط بين الطريق الرئيسي […]

