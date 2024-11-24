(مفوضية الانتخابات العراقية) تصادق على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان

2024-11-24 19:01:00 - المصدر: كونا

أربيل - 24 - 11 (كونا) -- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الأحد المصادقة على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي جرت في 20 أكتوبر الماضي وفاز فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني بأكثرية المقاعد.وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي أن مجلس المفوضين صادق في جلسته اليوم على النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية قد أعلنت في 30 أكتوبر الماضي النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية إذ حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعدا يليه الاتحاد الوطني الكردستاني ب 23 مقعدا وحراك الجيل الجديد ب 15 مقعدا.وشكل الحزب الديمقراطي الكردستاني لجنة عليا للمشاورات والمفاوضات مع الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.وأجرت مفوضية الانتخابات في أكتوبر الماضي انتخابات برلمان إقليم كردستان و"بنجاح كبير" وفق شهادة المراقبين الدوليين والمحليين على حد سواء.وتمت مراقبة الانتخابات على مستوى محلي ودولي بمشاركة 1830 مراقبا من 16 قنصلية و15 منظمة دولية إلى جانب 109 صحفيين دوليين من 22 وسيلة إعلام دولية و53 حزبا سياسيا و98 منظمة محلية و43139 من وكلاء ومراقبي الأحزاب السياسية و9610 مراقبين محليين موثوقين كما شارك في تغطية العملية 48 وسيلة إعلامية محلية.وأوضحت المفوضية أن نحو مليوني و879 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في الاقتراعين الخاص والعام بانتخابات برلمان كردستان من مجموع مليوني و899 ألف ناخب مسجل.وشارك في الانتخابات 14 حزبا وتحالفا فيما بلغ عدد المرشحين 1191 مرشحا تنافسوا في 95 مقعدا عاما وخمسة مقاعد كوتا للمكونات. (النهاية) ص ب ر / ف س