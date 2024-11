2024-11-24 19:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

السوداني يحضر الحفل الذي تقيمه وزارة الخارجية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها.

