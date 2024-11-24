أوسمة ملونة جديدة لكانوي العراق في ختام بطولة العرب

2024-11-24 20:40:02 - المصدر: واع

بغداد-واعحصد منتخبنا الوطني للكانوي 10 أوسمة ملونة في سباقات اليوم الثاني لبطولة العرب في تونس لمسافة 500 م، وبواقع 3 أوسمة ذهبية، و 4 فضية، و3 برونزية، لتصبح الحصيلة النهائية للأوسمة 29 وساماً منوعاً، منها 10 اوسمة ذهبية و 9 فضية و10 برونزيةوذكر بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أول الأوسمة الذهبية جاء عن طريق اللاعبين سليمان احمد سعيد وزميله وائل خالد في فعالية الكاياك زوجي رجال للمتقدمين، وأضاف اللاعب احمد سمير الوسام الذهبي الثاني في فعالية الكاياك الفردي للمتقدمين، وحصد اللاعب علي ضرار كاظم الوسام الذهبي الثالث في فعالية الكاياك الفردي للمتقدمين".وأضاف، أن " اللاعب عباس طالب أحرز الميدالية الفضية في سباق الكاياك الفردي لفئة الشباب، وحصل زميله اللاعب حسين علاء على فضية سباق الكانو الفردي للشباب، فيما توجت اللاعبتين ظفر ظلال وايماء علي، بفضية سباق الكاياك الزوجي لفئة المتقدمات".وأوضح، أن " الثنائي امير فراس وايماء علي حصل على فضية سباق الزوجي المختلط لفعالية الكاياك،فيما توجت اللاعبة ايماء علي بالميدالية البرونزية في فعالية الكاياك الفردي للشابات، وأحرزت زميلتها اللاعبة ضحى ماجد ميداليتين برونزيتين، الأولى جاءت في فعالية الكانو الفردي للمتقدمات، والثانية حصلت عليها في سباق 1000 م لفعالية الكانو الفردي".وكان منتخب العراق المشارك في بطولة العرب المقامة في تونس وبمشاركة 5 دول هي العراق، والكويت، وتونس، والجزائر، والامارات العربية المتحدة، قد حصد 19 وساماً منوعاً في اليوم الأول من البطولة، منها 7 اوسمة ذهبية، و5 فضية، و7 برونزية، وفي اليوم الثاني حصل لاعبونا على 10 أوسمة متنوعة، 3 منها ذهبية، و4 فضية، و3 برونزية، ليصبح العدد الكلي 29 وساماً.