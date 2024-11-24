ليفربول يتغلب على ساوثهامتون ويتمسك بصدارة الدوري الانكليزي

2024-11-24 20:40:02 - المصدر: واع

متابعة – واعواصل فريق ليفربول تمسكه بصدارته للدوري الانكليزي عقب فوزه، اليوم الأحد، على نظيره ساوثهامتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.وتقدم ليفربول بالهدف الأول في الدقيقة (29) بواسطه لاعبه دومينيك سوبوسلاي ، فيما أحرز اللاعب أدم أرمسترونغ في الدقيقة (41) هدف التعادل لساوثهامتون.وأضاف ماتيوس فيرنانديز الهدف الثاني لساوثهامتون في الدقيقة (55) من المباراة ، وأدرك محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة (64).وأحرز محمد صلاح في الدقيقة (82) هدف الانتصار لفريق ليفربول من ضربة جزاء.وبهذه النتيجة، أحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 31 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، فيما يأتي فريق ساوثهامبتون في المركز الأخير بـ 4 نقاط فقط.