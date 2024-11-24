المشهداني: دور وزارة الخارجية يتعاظم مع التحديات الراهنة التي تواجه العراق
2024-11-24 20:45:02 - المصدر: واع
بغداد-واع
أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد، أن دور وزارة الخارجية العراقية بعد قرن من عمرها يتعاظم مع التحديات الراهنة التي تواجه العراق.
وذكر المشهداني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دور وزارة الخارجية العراقية بعد قرن من عمرها يتعاظم مع التحديات الراهنة التي تواجه العراق في ظل التحولات الإقليمية والدولية".
وأضاف، أن "الدبلوماسية العراقية ليست انعكاسًا للمواقف فحسب، بل هي أداة للتأثير وصناعة القرار الدولي".
أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد، أن دور وزارة الخارجية العراقية بعد قرن من عمرها يتعاظم مع التحديات الراهنة التي تواجه العراق.
وذكر المشهداني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دور وزارة الخارجية العراقية بعد قرن من عمرها يتعاظم مع التحديات الراهنة التي تواجه العراق في ظل التحولات الإقليمية والدولية".
وأضاف، أن "الدبلوماسية العراقية ليست انعكاسًا للمواقف فحسب، بل هي أداة للتأثير وصناعة القرار الدولي".