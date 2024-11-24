النصر الإماراتي يصل إقليم كوردستان لملاقاة دهوك في دوري أبطال الخليج للأندية

2024-11-24 20:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ‏وصل وفد فريق النصر الإماراتي لكرة القدم إلى محافظة دهوك بإقليم كوردستان،يوم الأحد، استعداداً لخوض مباراته أمام مضيفه فريق دهوك بعد غد الثلاثاء ضمنمنافسات في دوري أبطال الخليج للأندية.

واستقبلرئيس نادي دهوك، عبد الله جلال وأعضاء النادي، وفد نادي النصر الإماراتي في مقرالنادي بدهوك قادماً من مطار أربيل.

ويلاقيدهوك في ثالث مواجهاته يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري فريق النصر الإماراتيعلى ملعب دهوك.

بينماسيستضيف النصر الإماراتي فريق دهوك على ملعب آل مكتوم الإماراتي في الثالث من شهركانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وكانفريق دهوك العراقي تعادل مع مستضيفه ظفار العُماني، ضمن الجولة الثانية لدوريأبطال الخليج للأندية، بينما فاز في المباراة الافتتاحية على أهلي صنعاءاليمني بنتيجة 2-0.