الكشف عن مجموعة "سيدات العراق" في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للتنس

2024-11-24 20:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوقعت القرعة المنتخب الوطني العراقي للسيدات، يوم الأحد، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم (بلي جين كينگ) لتنس السيدات بمجموعة تضم منتخبات المالديف، طاجيكستان، وبوتان ، وميانمار.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنافسات ستنطلق يوم غدٍ الاثنين في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة آسيوية واسعة وسيلاقي منتخبنا في اولى مواجهاته في البطولة نظيره الطاجيكستاني".

وأضاف أن "منتخبنا الوطني للسيدات استعد بشكل جيد بقيادة المدرب احمد مصطفى عبد الكريم خلال المعسكر التدريبي الذي اقيم له في دولة البحرين استعدادا للتصفيات المقبلة".

وأوضح أن "ثقتنا عالية بلاعباتنا والكادر التدريبي، ونأمل ان يحقق منتخبنا النسوي نتائج طيبة في البطولة الاسيوية المقبلة توازي الدعم الكبير المقدم له من قبل اللجنة الاولمبية العراقية واتحاد اللعبة".