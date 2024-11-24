صلاح يقود ليفربول للابتعاد في صدارة البريميرليغ

2024-11-24 20:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

تغلب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ساوثهامبتون، اليوم الأحد، (24 تشرين الثاني 2024)، ليوسع الفارق إلى ثماني نقاط مع مانشستر سيتي حامل اللقب بعد أن قاد محمد صلاح فريقه للعودة في الشوط الثاني.

وتقدم ليفربول من خطأ للاعب ساوثهامبتون في الدقيقة 30 عندما انقض دومينيك زوبوسلاي على تمريرة خاطئة ليسجل الهدف الأول، لكن صاحب الأرض أدرك التعادل عبر آدم أرمسترونغ الذي سدد ركلة جزاء أنقذها الحارس قبل أن تصل إليه ويسددها في المرمى قبل نهاية الشوط الأول.

وقلب ساوثهامبتون الطاولة بشكل مفاجئ بعد انطلاق الشوط الثاني بالهدف الثاني عبر ماتيوس فرنانديز، لكن صلاح جعل النتيجة 2-2 في الدقيقة 65 قبل أن يعود النجم المصري ويسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 83 ليضمن النقاط لفريقه.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه العاشر في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة، إلى 31 نقطة في صدارة البطولة التي يحلم بالفوز بها بعد غياب 4 مواسم، متفوقاً بفارق 8 نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.