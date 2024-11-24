الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة السومرية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | العراق في دقيقة 24-11-2024#shorts
فيديو | العراق في دقيقة 24-11-2024#shorts
نسخ الرابط
2024-11-24 21:20:02 - المصدر: قناة السومرية
موضوعات ذات صلة
فيديو | موقف مضحك بين طبيب الاسنان ومراجع .. لازك فك اسنانه بعصاره | نسمات زاكروس
فيديو | البرلمان والحكومة.. استجوابات "ثقيلة" وحقائب بديلة | المواجهة مع رانيا ناصر
فيديو | لبنان على شفا الانهيار.. بوريل يطرح "الحل الوحيد" لإنهاء الحرب
فيديو | حزب الله: استهداف مستوطنة معالوت ترشيحا شمال فلسطين المحتلة
فيديو | حــــرب لبنان.. بين التوسع والايقاف. الى أي المسارين تمضي؟ في المحايد مع سعدون محس...
فيديو | المرصد الخبري مع غفران- الجامعة العربيةتبحث توحيد الموقف ضد النوايا الصهيونية بضرب...
فيديو | رومانسكي تؤكد مواصلة أميركا التعاون مع العراق
فيديو | الفنان التشكيلي سهيل الهنداوي | #اطراف_الحديث