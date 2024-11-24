مفوضية الانتخابات تصادق على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان

2024-11-24 21:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعصادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان.وقالت المفوضية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس المفوضين ناقش مذكرة مكتب رئيس الادارة الانتخابية / رئيس اللجنة المركزية لانتخابات کردستان 2024 بالعدد 6508 في 24 تشرين الثاني 2024 المعنونة (النتائج النهائية)، وبعد المداولة بين أعضاء مجلس المفوضين تقرر ما يلي:اولاً : المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق 2024 بعد حسم جميع الطعون بالرد من قبل الهيئة القضائية للانتخابات وكما جاء في كتاب مجلس القضاء الاعلى / الهيئة القضائية للانتخابات بالعدد 5 في 18 تشرين الثاني 2024 مرفق مذكرة مكتب رئيس الادارة الانتخابية /رئيس اللجنة المركزية لإدارة انتخابات إقليم كردستان العراق 2024 بالعدد (6508) في 24 تشرين الثاني 2024.ثانياً : تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم ونشر قرار مجلس المفوضين واسماء الفائزين وكما جاء في مذكرة دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات بالعدد 695 في 24 تشرين الثاني 2024 ومرافقها مذكرة شعبة إدارة وتبويب النتائج بالعدد 333 في 24 تشرين الثاني 2024.ثالثاً : تكليف رئيس مجلس المفوضين بمخاطبة رئاسة إقليم كردستان.وأضافت المفوضية، أن "القرار صدر بالإجماع اليوم الأحد الموافق 24 تشرين الثاني 2024".