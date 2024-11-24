2024-11-24 21:35:01 - المصدر: واع

بغداد - واعشهد "مليونير" برنامج السحوبات الأسبوعية المصمم ليوزع الجوائز الأعلى نسبة وانتظاماً في حلقته الثانية، توزيع مئات الجوائز النقدية على 818 فائزاً.وأقيمت السحوبات الثانية التي يتعاون على تقديمها الفنان، أثير كشكول، والاعلامية شاهي حمو، فوز الأرقام الفائزة هي 1,3,16,37• الجائزة الأولى بقيمة 20,000,000 مليون دينار: لم يتمكن أي مشارك من الفوز بالجائزة هذا الأسبوع• الجائزة الثانية بقيمة 200,000 دينار: فاز مشارك واحد بالجائزة الثانية بعد مطابقته لثلاثة من أصل الأرقام الأربعة الفائزة• الجائزة الثالثة بقيمة 5,000 دينار: فاز 76 مشاركاً بالجائزة الثالثة بعد مطابقتهم لرقمين من أصل الأرقام الأربعة الفائزة• الجائزة الرابعة بقيمة 1,000 دينار: فاز 487 مشاركاً بالجائزة الرابعة بعد مطابقتهم لرقم واحد من أصل الأرقام الأربعة الفائزةونتائج سحب القرعة المضمونة:• جائزة ال 1,000,000 دينار: حصل فائزان مضمونان يحملان رقم هوية السحب 6423571 وهوية السحب 35102651 على 1,000,000 دينار لكل منهما• جائزة ال 100,000 دينار: حصل فائزان مضمونان يحملان رقم هوية السحب 17315223 ورقم هوية السحب 39362092 على 100,000 دينار لكل منهما• جائزة ال 25,000 دينار: حصل 20 فائزاً مضموناً على 25,000 دينار لكل منهما (لمعرفة تفاصيل أرقام الهوية، يرجى زيارة https://millionaire.iq/ar/draw/previous-draw-results))• جائزة ال 10,000 دينار حصل 230 فائزاً مضموناً على 10,000 دينار لكل منهما (لمعرفة تفاصيل أرقام الهوية، ، زيارة https://millionaire.iq/ar/draw/previous-draw-results))ويمكن للمشاركين الدخول في سحوبات "مليونير" بمجرد إنشاء حساب على www.millionaire.iq وشراء قنينة مياه أو أكثر بقيمة 3,000 دينار لكل منها، يختارون بموجبها 4 أرقام من أصل 40 رقماً، مستخدمين وسائل الدفع المتاحة على الموقع.وبالنسبة للمشاركين الذين يفضلون المعاملات النقدية، سيكون بمقدورهم الاشتراك من خلال شبكة واسعة من المحلات التجارية في العراق، كما هو مفصل على الموقع.تمنح كل قنينة مياه للمشاركين فرصة واحدة للدخول في السحب الكبير للحصول على فرصة للفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20,000,000 مليون دينار، أو الجائزة الثانية بقيمة 200,000 دينار، أو الجائزة الثالثة بقيمة 5,000 دينار، أو الجائزة الرابعة بقيمة 1,000 دينار، بالإضافة إلى الدخول مباشرة في سحب القرعة للحصول على فرص للفوز بـ 254 جائزة نقدية أسبوعية مضمونة، منها جائزتان مضمونتان بقيمة مليون دينار لكل منها.وتتم إدارة سحوبات "مليونير" من قبل شركة "باهض الخير" عراقية المنشأ ومتعددة الأنشطة التجارية، بالتعاون مع "إي وينجز" والتي كانت قد قامت بإطلاق وتشغيل "محظوظ"، السحب الأسبوعي الأول من نوعه في دولة الإمارات وإدارة عملياته متوجة خلال ثلاثة أعوام 66 مليونيراً وأكثر من 2 مليون فائز حصلوا على جوائز نقدية تجاوزت قيمتها الإجمالية 136 مليون دولار أميركي.وللمزيد من المعلومات حول كيفية المشاركة والجوائز وأحدث المستجدات، تفضلوا بزيارة www.millionaire.iq . وللبقاء على تواصل والاطلاع على كل ما هو جديد تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا على:• Facebook (Millionaire.iq)• Youtube (MillionaireIraq)• Instagram (Millionaire.iq)• Tiktok (millionaire.iraq)• Snapchat (millionaire.iq)نبذة عن "مليونير""مليونير" هو سحب ترويجي أسبوعي يقدم فرصاً واعدة لتغيير حياة العراقيين للأفضل وإثراء المجتمع كل ليلة سبت عند الساعة 7.30مساءً، يبث مباشرة على الهواء على قناة الرابعة الفضائية، و الموقع الالكتروني وصفحات "مليونير" على فايسبوك ويوتيوب.و يتكون "مليونير" من سحبين متتاليين، وهما السحب الكبير للحصول على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20,000,000 مليون دينار بالإضافة إلى جوائز أخرى وسحب القرعة الذي يتيح فرص الفوز بـ 254 جائزة نقدية أسبوعية مضمونة، منها جائزتان مضمونتان بقيمة مليون دينار لكل منهما. تتم المشاركة في سحوبات "مليونير" من خلال شراء قنينة مياه بقيمة 3,000 دينار عراقي عبر موقع "مليونير" www.millionaire.iq . تتم إدارة العمليات التشغيلية لسحوبات "مليونير" من قبل شركة "باهض الخير" بالتعاون مع شركة "إي وينجز" والتي كانت قد قامت بإطلاق وتشغيل "محظوظ"، السحب الأسبوعي الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة وإدارة عملياته.تواصلوا مع فريق خدمة العملاء على الرقم 80040000 وتفاعلوا معنا علي منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا: Facebook (Millionaire.IQ); Youtube (MillionaireIraq); Instagram (Millionaire.iq); Tiktok (millionaire.iraq); Snapchat (millionaire.iq)نبذة عن باهض الخيرباهض الخير هي شركة عراقية مقرها بغداد، تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي وتقديم حلول مبتكرة من خلال مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك تنظيم وإدارة المسابقات والسحوبات الترويجية. تلتزم باهض الخير بأعلى معايير القطاع، وتحظى بدعم من فريق من الخبراء الدوليين، والتكنولوجيا الحديثة، وشبكة قوية من الشركاء الموثوق بهم، وذلك بفضل تعاونها مع شركة EWINGS، وهي شركة مرموقة متخصصة في عمليات ادارة المسابقات والسحوبات الترويجية. ويهدف هذا التعاون إلى تقديم سحوبات "مليونير" في العراق، وهي منصة إلكترونية مبتكرة توفر فرصاً مميزة كفيلة بتغيير حياة الناس للأفضل عن طريق ربح الملايين أسبوعياً. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة . www.bahidh.com





