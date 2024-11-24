الزراعة تدعو للتشدد بمنع إدخال "الشحوم الصناعية" وتحذر من مخاطر صحية

2024-11-24 21:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – امنة السلاميدعت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، إلى التشدد بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع استيراد ومصادرة "الشحوم الصناعية"، فيما حذرت من مخاطر صحية في حال استخدامها في صناعة الطعام.وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "وزارة الزراعة تؤكد على منع استيراد أية أنواع من الشحوم وتشدد على أهمية دور الجهات الأمنية في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لمتابعة دخول أية مواد غذائية مهربة ممنوع دخولها العراق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالإضافة الى أهمية دور هيئة المنافذ الحدودية في منع دخول السلع الغذائية الداخلة بالطرق غير الرسمية".بدوره، أكد مدير عام دائرة البيطرة في الوزارة ثامر حبيب حمزة الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشحوم الحيوانية معدة للطعام وتستخدم في الصناعات الغذائية ولها شروط فنية وصحية ومواصفة قياسية عراقية برقم 452"، مبينا أنه "عند انتهاء صلاحية الشحوم تتحول الى شحوم صناعية تدخل في صناعات الصابون والشامبو والمساحيق واستخدامها في الطعام له مضار على الصحة ".وأضاف، "لتلافي استخدام الشحوم الحيوانية الصناعية كشحوم حيوانية غذائية، طالبت وزارة الزراعة بموجب كتابها المرقم 34068 في الـ15 أيلول 2015 بمنع استيراد الشحوم الصناعية وقد منعت من الاستيراد بموجب كتاب مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم س ل / 571 في الثامن من تشرين الأول 2015"، لافتا الى أن "عملية دخول الشحوم الصناعية تتم عن طريق التهريب ويندرج ضمن الغش التجاري وفيه مخاطر كبيرة عند استخدامه في الطعام على صحة الإنسان".ويؤكد أطباء أن استخدام الشحوم الصناعية "الدهون المتحولة" في الطعام يتسبب بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومرض السكري من النوع 2، وتؤثر أيضًا على مستويات الكوليسترول في الدم.