أمن الحشد الشعبي يقبض على ارهابي من داعش

2024-11-24 21:40:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، تمكن مفارز الأمن والانضباط في الهيئة، من إلقاء القبض على عنصر إرهابي ينتمي لتنظيم داعش يعمل فيما يسمى بطبابة التنظيم، في محافظة نينوى.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر يحمل كُنية (ابو مصعب) وينتمي لتنظيم داعش ويعمل في الطبابة العسكرية للتنظيم بما يسمى ولاية نينوى".وأضافت، أن "هذا جاء بعد جهد أمني كبير ومتابعة دؤوبة أجراها فريق مختص من مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، وبعد استحصال الموافقات الرسمية من القاضي المختص تمت عملية اعتقاله في محافظة نينوى".