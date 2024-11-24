موجة غبارية تقترب من الحدود العراقية وتأثيرات متفاوتة على هذه المناطق

2024-11-24 21:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، عن رصد الأقمار الاصطناعية لتشكّل موجة غبارية جديدة داخل الأراضي السورية قرب الحدود العراقية.

وقال السلامي في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "الموجة تترافق مع جبهة هوائية باردة وتحول تدريجي في اتجاه الرياح إلى شمالية غربية".

وأضاف أن "المناطق الغربية وجنوب الموصل ستكون أولى المتأثرين بالغبار خلال ساعات مساء اليوم، قبل أن تمتد تأثيراتها بشكل أقل شدة إلى مناطق الوسط والفرات الأوسط".