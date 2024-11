2024-11-24 21:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر تنشر عراق اوبزيرفر، قرار الجامعة العربية الداعم للعراق في التصدي للممارسات “الإسرائيلية”. ادناه قرار الجامعة العربية:

