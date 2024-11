2024-11-24 21:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: كشف تقرير جديد احتمال رفع سامسونج سعر هاتفها الرائد المقبل Galaxy S25 Ultra بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام، رغم الضغوط التي تواجهها الشركة للحفاظ على الأسعار الحالية. وأوضح المسرب SetsunaDigital عبر منصة ويبو الصينية أن تكلفة المواد الخام للهاتف ارتفعت بأكثر من 110 دولار مقارنة بالإصدار السابق، ويرجع ذلك إلى: وتواجه...

The post سامسونج قد ترفع سعر Galaxy S25 Ultra بمقدار 110 دولار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.