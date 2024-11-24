السيد الحكيم للسفيرة الامريكية: استقرار العراق مهم لاستقرار المنطقة والعالم

2024-11-24 22:25:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الأحد، لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانيسكي، أن استقرار العراق مهم لاستقرار المنطقة والعالم.وذكر السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أننا "التقينا اليوم السفيرة الأميركية لدى بغداد إلينا رومانيسكي، بمناسبة قرب انتهاء مهامها في العراق، وتمنينا لها النجاح في مهامها القادمة، كما بحثنا معها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبينا أن العراق بات يمتلك تجربة رائدة في المسار الديمقراطي، وينبغي الحفاظ عليها، وتعزيزها".وأكد السيد الحكيم - حسب البيان - أن "بيان المرجعية العليا يمثل خارطة طريق بالنسبة للعراق والقوى السياسية" مشددا على "دور العراق في خفض التصعيد بالمنطقة، وأهمية انفتاحه على دول المنطقة والعالم منطلقا من مصالحه الوطنية".وتابع أن "استقرار العراق مهم لاستقرار المنطقة والعالم"، مشددا على "ضرورة السعي لإيقاف الحرب في غزة ولبنان، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية إغاثة النازحين وإعمار المدن".