2024-11-24 22:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الأحد، (24 تشرين الثاني 2024)، انها ستصدر أمراً إقليمياً بتحديد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم بدورته السادسة بـ"القريب العاجل".

وأصدرت مفوضية الانتخابات، مساء اليوم نص قرارها بالمصادقة على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان بعد حسم جميع الطعون بالرد.

يذكر أن عملية التصويت العام في انتخابات برلمان كردستان جرت يوم 20 تشرين الأول الماضي، وأعلنت النتائج الأولية في 21 منه، وفي 30 منه أعلنت النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وحسب النظام الداخلي لبرلمان كردستان، تتعين الدعوة إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حال لم يدع للجلسة يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر التالي للمصادقة على النتائج.

وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ39 مقعداً في الدورة السادسة لبرلمان كردستان، بينما فاز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ23، الجيل الجديد بـ15، والاتحاد الإسلامي الكردستاني بسبعة، وتيار موقف بأربعة، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، فيما فاز كل من تحالف إقليم كردستان وحركة التغيير بمقعد واحد فقط.



