سادس حالة انتحار ببغداد خلال 24 ساعة ومقتل مدنيين بهجوم مسلح في كركوك

2024-11-24 22:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأحد، بتسجيل سادس حالة انتحار في العاصمة خلال أقل من 24 ساعة، في حين افاد مصدر أمني في محافظة كركوك، مساء اليوم بأن مدنيين اثنين قتلا إثر هجوم مسلح جنوب غربي كركوك.

وقال المصدر في بغداد لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً من مواليد 2008 أقدم على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل منزلهم ضمن مدينة الكاظمية".

ولفت المصدر إلى أن "أسباب الانتحار لم تعرف بعد، في الوقت الذي فتحت فيه القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث"

إلى ذلك، قال المصدر من محافظة كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة، هاجموا مساء اليوم، سيارة مدنية حديثة أخرى يستقلها مدنيين اثنين، قرب قرية علي الدحام ضمن ناحية طوزخورماتو (35 كم جنوب كركوك)، حيث أسفر عن مقتل المدنيين في الحال".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة أخلت الجثتين الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث وشرعت بالبحث عن مطلقي النار الذين لاذوا بالفرار".

من جانبها، أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد تسجيل عدد من الشكاوى عن سرقة الدراجات النارية ضمن قاطع مكتب مكافحة إجرام آزادي التابع لقيادة شرطة كركوك، تم تشكيل فريق عمل للقبض على الجناة".

وأضاف البيان "وبعد متابعة كاميرات المراقبة تبين قيام حدث يبلغ من العمر (13) سنة بسرقة دراجة نارية نوع (ستوتة) من أمام باب أحد الجوامع، ومن خلال التحقيق اعترف بسرقة (5) دراجات، وتم توقيفه وإحالته الى مركز شرطة الأحداث حسب الاختصاص الوظيفي".

وسجلت بغداد، منذ ليلة السبت واليوم الأحد، خمس حالات انتحار أو محاولات انتحار.

وقد أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانتحار فتاة (تولد عام 2011) في منطقة شارع فلسطين بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الفتاة قامت بحرق نفسها باستخدام مادة النفط فوق سطح منزلها.

ووفقاً لمصدر أمني، أقدم شاب من مواليد 2001 على الانتحار بالقفز من أعلى جسر 14 رمضان إلى نهر دجلة، كما تم العثور على طالب إعدادية من مواليد 2005 وهو مشنوق في غرفته بمنطقة الغزالية.

وفي حادث آخر، حاول شاب من مواليد 2006 الانتحار بحرق نفسه باستخدام البنزين في شارع الجمهورية، وتم نقله إلى مستشفى مدينة الطب في حالة صحية حرجة.

وبذلك، ارتفع عدد الحالات المسجلة في يوم واحد إلى ست حالات بين انتحار ومحاولات إنقاذ.