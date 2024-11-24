الهلال الأحمر العراقي يحصي حجم المساعدات المقدمة إلى غزة ولبنان

2024-11-24 22:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأحصى الهلال الأحمر العراقي ، اليوم الأحد، حجم المساعدات المقدمة إلى الشعبين الفلسطيني واللبناني، فيما بين العراق يأوي نحو 22 الف لبناني في مختلف المحافظات.وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في جمعية الهلال الأحمر العراقي غسان ثويني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " الهلال الأحمر العراقي يمتلك فرع في كل محافظة وينسق مع الجهات الساندة لتوفير احتياجات العائلات اللبنانية"، مؤكدا أن "العراق يأوي نحو 22 ألف لبناني ويوفر الدعم الطبي والنفسي لهم بسبب تعرضهم لحالات تهجير ونزوح".وأضاف، أن "كميات المساعدات التي أرسلت الى الشعب الفلسطيني بلغت 750 ألف طن، عبر التنسيق مع الهلال الأحمر المصري والى لبنان نحو 15 طنا من المواد الطبية كونها من الاحتياجات الضرورية بالإضافة الى المواد الغذائية، مبينا أن "الهلال بصدد التعاقد مع شركة رصينة لإيصال المساعدات الغذائية الى الشعب اللبناني".وتابع أن "الهلال الأحمر هيئ برنامج (الكاش مني) كمقترح لمنح العائلات مبلغ مالي لفتح مشروع صغير لسد احتياجاتها"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية الجهة الداعمة للمقترح".وأشار ثويني، أن "بعض المحافظات العراقية لا زالت بإمكانها استقبال المزيد من العائلات اللبنانية"، موضحا أن "العائلات اللبنانية لا تحتاج الى المساعدات داخل العراق بقدر الحاجة الى العمل لاعتماده كمصدر دخل".