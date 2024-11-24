2024-11-24 22:45:02 - المصدر: واع

أربيل - واعأكدت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الأحد، قرب إصدراها أمراً إقليمياً بتحديد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم بدورته السادسة.وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمت المصادقة على نتائج انتخابات برلمان كردستان من قبل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".وأضاف، أنه " حسب قانون رئاسة الإقليم فسيتم في القريب العاجل إصدار أمر إقليمي من قبل رئيس الإقليم لتحديد الجلسة الأولى لبرلمان كردستان بدورته السادسة".وصادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان.