الجزائر.. طرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح اللين

2024-11-24 22:45:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

طرح الديوان الجزائري المهني للحبوب مناقصة عالمية لشراء قمح طحين لين وشحنه إلى ميناءين فقط، وفق ما أفاد متعاملون أوروبيون، الأحد. وذكر المتعاملون أن الجزائر تسعى لشراء كمية اسمية 50 ألف طن، لكن الشحن إلى ميناءين يشير بشكل عام إلى أن الكمية ستكون قليلة. والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو يوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني مع ضرورة أن تظل العروض سارية حتى الأربعاء 27 من الشهر نفسه. ومطلوب شحن القمح على عدة فترات في 2025 من مناطق توريد رئيسية منها أوروبا، وذلك من أول كانون الثاني حتى 15 منه، ومن 16 إلى 31 من الشهر نفسه، ومن أول شباط إلى 15 منه، ومن 16 إلى 28 من الشهر ذاته، ومن أول آذار إلى 15 من الشهر عينه، ومن 16 إلى 31 من الشهر نفسه. وفي حال كان المصدر أميركا الجنوبية أو أستراليا، فسيكون الشحن قبل ذلك الموعد بشهر. ويجب تفريغ القمح في ميناءي مستغانم وأو تنس. والجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا، لكن المصدرين من روسيا ودول أخرى مطلة على البحر الأسود يتوسعون بقوة في السوق الجزائرية.